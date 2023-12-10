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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kapsamında yemek organizasyonu düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri dolayısıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve yönetimleri ile aileleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi yemek salonunda engelli vatandaşları ağırladı.

Programa katılan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

YAVAŞ: “FARKLILIKLARIN BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

“Bu hafta geride bıraktığımız Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bugün siz değerli Sivil Toplum Kuruluşları ve yönetimleri ile özel vatandaşlarımız ve aileleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyerek sözlerine başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel evlatlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özel vatandaşlarımız en önemli hususun farkındalık olduğunu biliyor, farklılıkların ise bizim zenginliğimiz olduğunu düşünüyoruz. İşte bu yüzden, göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı bunun bilinciyle yapıyoruz. Yenimahalle’de hizmete aldığımız Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'mizde vatandaşlarımızın standartlarını iyileştirmeyi, günlük işlerinde yardımcı olmayı, yaşıtlarıyla vakit geçirmelerini, hasta yakınının yükünün azaltılmasını ve en önemlisi hastaya ve yakınına bir nefes alma, bir moral verme imkânı sağlıyoruz. Yine, özel gereksinimli çocuklarımız için Sincan ve Anıttepe’de Mola Evlerimiz’i faaliyete geçirdik. Evlatlarımızın ailelerinin özel günleri olduğu ya da kendine zaman ayırmaları gerektiğinde evlatlarımızın da nitelikli vakit geçirmeleri için açtığımız Mola Evleri’nden bugüne kadar yaklaşık 350 aile yararlandı, sayısı da her geçen gün artıyor.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri hakkında bilgi veren Yavaş, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve maddi olarak da katkı sağlamak adına Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi’ni hizmete açtık. 2020 yılından bugüne kadar bin 308 vatandaşımıza hizmet verdik. Burada ücretsiz akü bakımı, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği gibi genellikle piyasada fahiş fiyatlarla yapılan hizmetleri ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ankara'da yoğun olarak kullanılan 28 park alanı ve belirli noktalarında uluslararası standartlarda 42 adet şarj istasyonu ile engelli vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu konuda da kendi semtinde sıkıntı çeken ailelerimiz varsa bildirdikleri takdirde evlerinin yakınına birer tane şarj istasyonu hemen yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: “ÖZEL ÇOCUKLARIMIZLA NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIMIZ KARMA EĞİTİM GÖRÜYOR”

Yavaş, on binlerce vatandaşa ulaşarak evde temizlik, sağlık gibi pek çok hizmetle yanlarında olduklarını belirterek, “Ne mutludur ki, Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşini Çayyolu’nda açtık. Ankara’nın her bölgesinden ücretsiz servisimiz var. Onları ücretsiz getirip götürüyoruz. Uzmanların önerdiği şekilde özel çocuklarımızla normal gelişim gösteren çocuklarımız karma eğitim görüyor. Böylelikle özel eğitim alan çocuklarımız kendilerini normal hayatını sürdüren diğer çocuklardan farklı görmüyor. Beraber bir arada yaşamayı şimdiden öğreniyorlar. Yakında Batıkent ve Nallıhan’da Ankara’nın en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezlerinin yapımına başlıyoruz. Yine Gençlik Parkı’nın içerisinde Engelliler Lokali’ni de yakında açıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında engelli simit camekân dağıtımı organizasyonunu da hakkaniyet ölçüsünde, adaletli bir şekilde herkesin eşit şartlarda bulunduğu kura yöntemiyle gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

YAVAŞ: “SPORCULARIMIZ TÜRKİYE’NİN ADINI DÜNYAYA DUYURUYOR”

EGO Spor'un paralimpik olimpiyat başarısına da konuşmasında yer veren Yavaş, “EGO Sporda paralimpik olimpiyatlarda birçok engelli sporcumuz ülkemizi temsil ederken, zaman zaman da çeşitli derneklerle iş birliği yaparak yüzme kursu veriyoruz. Bu sporcularımız Türkiye’nin adını dünyaya duyurdukları gibi kazandıkları şampiyonluklarla da bayrağımızı yükseltip İstiklal Marş’ımızı da orada bize keyifle söyletiyorlar. Burası, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara... Bu bilinçle, Başkentimize yakışır bir biçimde engelli dostu bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izni, sizlerin desteğinizle inşallah gelecek dönemde de burada buluşacağız ve Engelli Hizmetleri ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığını gelecek dönemde hizmete açacağız” açıklamalarında bulundu.

YAVAŞ: “SİZİN YANINIZDA OLMAKTAN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEYECEĞİZ.”

Yavaş, sorun ve taleplere çözüm bulmak için çalıştıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Kent Konseyimizde bulunan Engelli Meclisi başta olmak üzere, yeni kurulan Erişilebilirlik Komisyonumuz da, sizlerin sorunlarını ve taleplerini bizlere ulaştırıyor. Güçlü bir iletişim ağıyla vakit kaybetmeksizin çözüm bulmak adına çalışıyoruz. Sizlerin görüşlerini ve bu süreçteki katkınızı çok önemsiyoruz. Elbette, özel vatandaşlarımız için daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Ama unutmayınız ki, bu mesafeleri kat etmek ve hayatı sizlere daha da kolaylaştırmak için bizler de bir irade de var. Bizler sizin yanınızda olmaktan ve sorunlarınızı çözme gayretimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.”

ÇELİK: “BAŞKANIMIZ BİRÇOK HİZMET YAPMIŞTIR”

Programda konuşan görme engelli vatandaş Ayhan Çelik, “Mansur Başkan'ımızın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle bizlerle birlikte olmasından onur ve gurur duyuyoruz. Engelliler alanında başkanımız birçok hizmet yapmıştır. Unutulmamalıdır normal kabul ettiğimiz bireyler de potansiyel engelli adayıdır. Sayın Başkan'ımızın ileride de engellilere yönelik çalışmaları olacaktır o çalışmalarda birlikte olmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.