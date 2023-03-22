Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi üyesi 174 genç, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ‘Gençlik Özel Oturumu’nda bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katıldığı buluşmada Genç Dostu Seçim Modeli’nin geliştirilmesi amacıyla konuşmalar gerçekleştirildi.

YAVAŞ: “DAHA İYİ ŞARTLARA ULAŞMAK İÇİN BU BİRLİKTELİĞİNİZİ KURACAĞINIZDAN ÜMİTKÂRIM”

Toplantıda gençlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle beraber çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Bu depremde bir şey daha ortaya çıktı. Sivil toplum kuruluşları ortaya çıktı. Binlerce hayır kuruluşu oraya çıktı. Bin 400 belediyenin hepsinin yola koyulduğunu gördüm. Sivil toplum kuruluşlarının birçoğu hemen oraya fırın, mutfak açmış ihtiyaçları gideriyor. Bizim toplum gerçekten bu... Böyle bir afet anında kimdir, nedir hiç bir şey düşünmeden koşuyor adeta. Yerel yönetimlerin gerçek amacı yerelleşmedir ve vatandaşın söz sahibi olmasıdır. Sizler bize katkıda bulunuyorsunuz. Sizlerin neslinin bundan sonra kavgasız gürültüsüz sadece belli amaca, daha iyi eğitime daha iyi şartlara ulaşmak için bu birlikteliği kuracağınızdan ümitkârım. Sizlerin yaşındaki birçok arkadaş evinde siz kalkıp geldiniz Ankara’nın ve ülkenin sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Burada yaptığınız sunumda yarın çocuklarınıza, ailenize bu sunumu göstereceksiniz. Bir depremde nasıl inisiyatif alıp, nasıl insanlara faydalı olmaya çalıştığınızı göstereceğiniz bir övünç vesikası olacak” dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise “Kentin sesleri gençlerin sesleri üzerinden yürümeli. Kent yönetiminde gençlerin etkin hale gelmesi çok değerlidir. Yereldeki sorunları çözmediğiniz müddetçe ulusalda ve geneldeki sorunları çözmenizin bir anlamı yoktur. Bizim kullandığımız dil kamplaşma dışında bir dil. Bu dayanışmayla ilgili ortaya koyduğunuz bu kusursuz iradeden gurur duydum. Etkileşim budur. Hepimiz birbirimizle hikâyemizi paylaştığımız zaman iyiliği kurumsallaştırmış olacağız. Mayamızda var katılımcı kültür. Bir güzel şey yaparak bütün güzelliklerin önünü açarak deneyimlemeyi paylaşıyorum sizinle. Gençlerin deprem sürecinde gösterdiği dayanışmadan biz büyükler olarak çok dersler almalıyız” ifadelerini kullandı.

GENÇ DOSTU SEÇİM MODELİ ELE ALINDI

ABB Meclis Salonu’nda bir araya gelen gençler Türkiye’deki seçim süreci ve ‘Genç Dostu Seçim Modeli’ni konuştu. Ankara’nın 2026 Avrupa Gençlik Başkenti sürecini yürüten Başkent Gençlik Meclisi, süreç hakkında Başkan Mansur Yavaş’a bilgilendirmelerde bulundu.

Programda; yaşanılan depremin ilk saatlerinden itibaren Ankara Kent Konseyinde kurulan koordinasyon merkezinde binlerce ailenin yaşamına dokunan gençler deneyimlerini paylaştı. Gençlik Meclisi bünyesinde kurulan Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubunun detayları da gençler tarafından belirlendi.