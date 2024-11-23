Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirmeye karşı greve giren 500 madenciyi ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da eşlik etti. Madencilere verdikleri bu haklı mücadelede yanlarında olduklarının mesajını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret sonrası maden işçisinin grevini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Ankara Büyükşehir, Nallıhan, Beypazarı Belediyeleri olarak kendilerine bu eylemleri süresi önce destek olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu arada Sayın Bakan’la biraz önce ben yazıştım. Önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini bize bildirdi. Ben de bunu buradaki işçi arkadaşlara ilettim. Aynı zamanda buradaki arkadaşların sadece işleri açısından güvence istediklerini belirttik. Bu kadar insanı kimse işsiz, ekmeksiz bırakmaz diye düşünüyorum" dedi.