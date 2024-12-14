Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması’nın ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.ANKARA (İGFA) - “Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması” Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle düzenlenen programın ikinci gününde, “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yerel Yönetimler” ile “Doğal Miras ve Yerel Yönetimler” oturumları düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği programını takip eden gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Toplantının ikinci gününü değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Özellikle somut olmayan kültür mirası masaya yatırıldı. Ülkemizin bu konudaki zenginliği, neler yapılması gerektiği ve nasıl bir farkındalık yaratılması gerektiği konusunda özellikle akademisyenlerden ve uygulayıcılardan çok güzel bilgiler aldık. Tahmin ediyorum buraya gelen bütün belediye başkanlarımız burada aldıkları bilgilerle kendi kentlerinde, beldelerinde neler yapabilecekleri konusunda mutlaka hazırlık yapacaklar. İnşallah bizler de kendilerine destek olacağız. Bugün hep beraber bir çalıştay yaptık. Özellikle Kültür Bakanlığının da buraya katılmış olması, somut olmayan kültür mirasına ilişkin yaptıkları tescilleri ve bunların sayısını nasıl arttırabileceğimiz konusunda ortak çalışma yaptık. Olması gereken oldu. İnşallah güzel sonuçlar alacağız.”

“TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ OLARAK NELER YAPABİLECEĞİMİZİ MASAYA YATIRACAĞIZ”

Mansur Yavaş’a buluşmada sunulan talep ve önerilerle ilgili bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Yavaş, “Bunu tabii tekrar masaya yatıracağız. Tek tek neler yapabileceğiz Tarihi Kentler Birliği olarak ama öncelikle bu çalışmanın nasıl yapılabileceği konusunda güzel açıklamalar yapıldı. Yani bunun Kültür Bakanlığı boyutu var, belediyeler boyutu var, sivil toplum boyutu var, uygulayıcılar boyutu var. Dolayısıyla artık bundan sonra herkesin kendi kafasına göre ‘ben yaptım oldu’ değil. Belli bir düzen içerisinde ve statüye uygun bir şekilde olması bugün gayet güzel açıklandı. Ve bundan sonra yapılacak başvuruların da özellikle bu sistem içerisinden yapılması gerektiğini gayet güzel anlattı akademisyenler” diye konuştu.