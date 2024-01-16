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Manisa'da MANULAŞ'ın Eski Garaj Otoparkı’nda görevli personeli, otoparkta kontrol amaçlı gerçekleştirdikleri devriyede içerisinde yüklü miktarda para, ziynet eşyaları ve çok sayıda anahtar bulunan çantanın unutulduğunu fark etti. Emniyet görevlileriyle birlikte çantanın sahibine ulaşan personel, emanetin teslimini sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Eski Garaj Otoparkı’nda görevli personel Raşit Selimoğlu, kontrol amaçlı gerçekleştirdiği devriye esnasında otopark içinde çanta unutulduğunu fark etti.

İçerisinde yüklü miktarda para ziynet eşyaları ve çok sayıda anahtar bulunan çantanın sahibinin bulunması için emniyet görevlilerine bilgi veren personel, polis eşliğinde çanta sahibine ulaşarak, teslim edilmesini sağladı.

Çantasını görevlilerden teslim alan Manisalı esnaf, duyarlılığı nedeniyle MANULAŞ görevlisine ve emniyet yetkililerine teşekkür etti.