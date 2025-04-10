Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın ilk yılından bugüne kadar yanında olan katılımcı firmalar unutulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay; Marble İzmir’in gelişmesinde katkısı olan Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Kurucu Başkanı Yusuf Türkmen’in adını taşıyan torunu ve Prof. Dr. Faruk Çalapkulu başta olmak üzere 44 firmaya 30. Yıl plaketi verdi. İZMİR (İGFA) - İzmir fuarcılığının yapı taşlarından, 30. yaşını kutlayan Marble İzmir- Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, dünyayı İzmir’de buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda ayrıca anlamlı bir vefa örneği sergilendi.

Temelleri 1989 yılında “İzmir Mermer Günleri 89” adıyla atılan, 1995 yılından bu yana ise fuar olarak düzenlenen Marble İzmir’in yolculuğuna eşlik eden firmalar unutulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 yıldır fuara katılan firma sahiplerine plaket verdi. Agora Örenyeri’nde Başkan Tugay’ın ev sahipliğinde yapılan 30. Yıl Ödül törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuara gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler katıldı.

30. YIL ÖDÜLÜNÜ TORUNU ALDI

Başkan Tugay törende Marble İzmir’in gelişmesinde katkısı olan, 1991 yılında bir trafik kazasında hayata veda eden Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Kurucu Başkanı Yusuf Türkmen’in kendi adını taşıyan torunu Yusuf Türkmen ve Prof. Dr. Faruk Çalapkulu başta olmak üzere 44 firmaya 30. Yıl yazılı plaket takdim etti.

Müzik dinletileri ile renklenen gecede Başkan Tugay, fuar katılımcılarıyla sohbet etti.