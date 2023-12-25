TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yeni transferleri Marcus Denmon, Bursa’ya gelerek kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın kadrosuna kattığı Birleşik Amerikalı skorer oyuncu Marcus Denmon Mavi-Yeşilli takıma katılmak üzere Bursa’ya geldi.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda daha önce 2013-2014 sezonunda da forma giyen Denmon, kulübün sağlık sponsoru Bursa Medicana Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçerken, oyuncunun kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

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1990 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Marcus Denmon, oyun kurucu (1) ve şutör gard (2) pozisyonlarında yapmaktadır.