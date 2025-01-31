Mardin’de sağlık çalışanları tarafından 2013 yılında kurulan ve 6 branşta faaliyet gösteren 'Mardin 1947 Sağlık Spor Kulübü' kapanma noktasına geldi.MARDİN (İGFA) - Mardin 1947 Sağlık Spor Kulübü zor günler geçiriyor.

Kulüp Başkanı Mehmet Pekince, Sağlık çalışanlarının kaynaşma ve dayanışmalarını spor ve sportif etkinliklerle sağlamak ve iyi vakit geçirme imkanı yaratmak için kuruluna kulübün kapanma aşamasına geldiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının çocuklarına da spor eğitimi verme ve amatör branşlarda gençlere imkan sağlamayı hedefleyen kulübün, kısa sürede 6 branşta yüzlerce sporcunun yararlandığı, il genelinde bulunan sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarının turnuvalarda bir araya gelmelerine ev sahipliği yapan bir kulüp olması dikkat çekti.

Sadece sağlık çalışanları değil, sağlık çalışanları dışında da vatandaşların spor faaliyetleri için yoğun talepler gelince yelpazesinin genişlediğini belirten Kulüp Başkanı Pekince, "Kulüp bünyesinde amatör branşlar açıldı ve yörenin en popüler spor kulübü haline geldi. Tüm branşlarda alt yapılar kuruldu sporcular yetiştirildi. Milli takımlara ve Olimpiyatlara sporcu gönderildi. Çok sayıda kız öğrenci BESYO'da eğitim yapma imkanı buldu ve hayata atıldı. Salon sporlarında gösterilen başarılar Türkiye genelinde takdir topladı" dedi.

Özellikle 'Kadın Hentbol Takımı' olarak dar bir bütçe ile 1.Lig, ardından süper Lig’e çıktıklarını anlatan Başkan Pekince, "Sağlık Spor Kulübü, sağlık kurumlarına etkinlik yapan tek spor kulübüdür. Ne yazık ki ilgisizlikten ve imkansızlıktan kapanma aşamasına geldi. Kurumsal ya da sivil toplum kuruluşu desteğine ihtiyaç var. Küçük bir destek ile Kulüp ayakta durabilir. Destek bulamazsak kapanacak” diye konuştu.