Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mardin 1969 Spor, evinde konuk ettiği Küçükçekmece Sinop Spor karşısında 1-0 geriden gelerek Ali Kemal Özkan'ın ve Emirhan Özyaşar'ın attığı golllerle 2-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattıŞehmus EDİS (MARDİN İGFA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 19. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor 21 Kasım Şehir Stadyumunda Küçükçekmece Sinop Spor'u konuk etti. Berk Sipahi'nin yönettiği müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Küçükçekmece Sinop Spor kornerden 45+3'te Emre Öztürk'ün ayağından bulduğu golle 0-1 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.

İlk yarıdaki istekli oyunun sürdüren Mardin 1969 Spor ikinci yarıda da pozisyonlar bulmaya başladı. Ataklarını sürdüren ev sahibi Mardin 1969 Spor, 60. dakikada Ali KemaL Özkan'la 1-1 eşitliği sağladı. Taraftarında desteğini arkasına alan Mardin 1969 Spor - Küçükçekmece Sinop Spor' zor anlar yaşatmaya devam etti. Bu sefer sahneye 66. dakikada Emirhan Özyaşar çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu skorla beraber puanını 24'e yükselten Mardin 1969 Spor Play-off iddiasını da sürdürmüş oldu.