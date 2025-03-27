Sezona şampiyonluk inancıyla başlayan Mardin 1969 Spor, Trabzon'da Sebat Gençlik Spor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğunu geri aldı. Kırmızı lacivertliler ligin bitimine 5 maç kala 2. Lig için büyük bir avantaj sağladı.MARDİN (İGFA) - Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 26 hafta maçında Mardin 1969 Spor Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Sebat Gençlik Spor'a konuk oldu.

Kırıkkale'de aldığı beraberlikle liderlik koltuğunu Sebat Gençlik Spor'a kaptıran Mardin 1969 Spor koltuğunu geri almak için canla başla mücadele etti. Hafta başından beri Mardin 1969 Spor'a sosyal medya hesapları üzerinden yapılan tehdit paylaşımları ortamın oldukça gergin olacağının habercisiydi.

Nitekim kırmızı lacivertliler sahayı kontrol etmek için sahaya girerken ilk saldırıyı Sebatlı futbolculardan gördü.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik önlemleri olası bir tehlikeyi önlemiş oldu. Maça daha konsantre ve rahat başlayan Mardin temsilcisi oyunu istediği gibi domine etti. Tribündeki baskıyı kaldıramayan Sebat ekibi ilk golü 44. dakikada kalesinde gördü. Aslında bir nevi oluşturulmak istenen kaos Mardin 1969 Spor'un işine geldi. Futbolcular maçta daha çok hırslı ve istekli bir oyun sergiledi.

İlk yarı Mardin 1969 Spor'da Ahmet Teker'in attığı golle 1-0 üstünlükle bitti. İkinci yarının hemen başında beraberliği bulan ev sahibi Sebat Gençlik Spor ikinci golü 87'de kalesinde gördü.

Ali Kemal Özkan'ın korner atışında rakibinden sıyrılan Ahmet Can Özdemir kafasıyla meşin yuvarlağı Sebat filelerine yolladı. Müsabakada 2-1 öne geçen Mardin 1969 Spor bu sonuçla altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Mardin temsilcisi liderlik koltuğunu geri aldı.

Maç sonunda yenilgiyi hazmedemeyen Sebatlı bazı futbolcu ve yöneticiler Mardin 1969 Spor futbolcu ve teknik heyetine saldırmaya başlasa da yine Trabzon polisinin takdire şayan güvenlik önlemleri sayesinde alandan ayrıldı. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçen Mardin temsilcisi ligin şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oldu.

"TRABZON'DA MARDİN HOCASI OLDUĞUM İÇİN, MARDİN'DE DE TRABZONLU OLDUĞUM İÇİN KÜFÜRLER EDİLİYOR BANA"

Maç sonunda açıklama yapan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ulaş Ulusan, buraya kenetlenerek geldiklerini söyledi.

"Belki çok eleştiriler alıyoruz ama kimsenin şüphesi olmasın bu takımdaki herkes bu takımı 2. Lig'e çıkarmak için çalışıyor" diyen Ulusan, "Bu maça gelecek olursak gergin olacağını biliyorduk ve buna göre hazırlandık. Maç başlar başlamaz futbolcularıma saldırdılar. Trabzonlu olduğum için yemediğim hakaret kalmadı. Mardin'de Trabzonlu olduğum için küfürler ediliyor bana, Trabzon'da da Mardin'in hocası olduğum için hakaretlere maruz kaldım. Ama biz aslanlar gibi sahada dik durduk, tahriklere gelmeden oyunumuzu oynadık. İnanarak buraya geldik ve meyvesini aldık. Futbolcularımı tekrar kutluyorum" diye konuştu.

TARAFTARLARDAN MEŞALELİ KARŞILAMA

Sebat galibiyetiyle Mardin'e dönenen Mardin 1969 Spor kafilesini çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, uzun süre tezahürat etti ve meşaleler yaktı. Burada taraftara seslenen Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, rehavete kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak ligin sonunda ipi göğüsleyecek taraf olmak istediklerini söyledi.