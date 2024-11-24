Mardin 1969 Spor, ligin 12. haftasında Turgutlu deplasmanından 3 puanı iki golle alarak haftayı galibiyetle kapattı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Mümin Özkasap Stadı’nda 7 Eylül Turgutlu Spor’a konuk oldu. Müsabakayı Tarık Güldal yönetti. 

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Müsabakaya hızlı başlayan Mardin 1969 Spor 18. dakikada kaptanı Ahmet Teker’in golüyle 1-0 öne geçti.  Karşılaşmanın 39. dakikasında Abdulsamet Kırım’ın kendi kalesine attığı golle Turgutlu Spor 1-1’i buldu. Maçın ilk yarısı bu skorla bitti. 

İkinci yarıda da etkili oynunu sürdüren Mardin 1969 Spor 75. dakikada Aykut Sarıdoğan’ın penaltıdan bulduğu golle durumu 2-1’e getirdi.  Karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle Mardin 1969 Spor puanını 25’e çıkardı.

Kaynak: igf