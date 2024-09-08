Mardin 1969 Spor ligin ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Niğde Belediye Spor'u İslam ve Umut Dilek'in golleriyle 2-1 yenerek galibiyetle başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

TFF 3. Lig 4'ncü Grup'un ilk haftasında Niğde Belediye Spor'u konuk eden Mardin 1969 Spor, rakibini iki golle geçerek sezona 3 puanla başladı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan kırmızı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla ilk yarıda istediği tempoyu yakalayamadı. Mardin 1969 Spor2un ilk yarıda iki topu direkten döndü.

Takımlar müsabakanın ilk yarısında 0-0 eşitlikle soyunma odalarına gitti.

Mardin 1969 Spor aradığı golü kornerden İslam Çerioğlu'nun kafa golüyle buldu. 1-0 öne geçen kırmızı-lacivertliler üst üste rakip kelede pozisyonlar bulmaya başladı. Topun hakimiyetini iyice eline alan Mardin 1969 Spor 86. dakikada golcüsü Umut Dilek ile 2--0'u buldu.

87. dakikada konuk ekip Niğde Belediye Spor duran toptan ulaşan karambolde Halil Çiçek ile 2-1'i buldu. Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen kırmızı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.