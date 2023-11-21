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Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Mardin Fotoğrafçılar Maratonu heyecanı başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Dillerin, dinlerin, medeniyetlerin şehri olan Mardin ve ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi, gastronomi ve turistik zenginliğini ön plana çıkarmak için Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı 6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu, start verdi.

Fotoğraf sanatına gönül vermiş profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, Kültür Turizm Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisinde, oluşturulan kayıt birimlerinde kayıt yaptırıyor. Burada kayıtlarını yapan fotoğraf sanatına gönül vermiş katılımcılar, Mezopotamya’nın incisi Mardin’in tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimlerine başladılar.

6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu 21-26 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Tüm fotoğraf sanatına gönül vermiş profesyonel ve amatör fotoğrafçıları, bu tarihi anı kaçırmamaları için 6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu’na bekleriz.