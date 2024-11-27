Mardin Artuklu Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, kış mevsiminin ilk kar yağışıyla birlikte hızla sahaya inerek, yollarda kar temizleme çalışmalarına başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuk Belediyesi ekipleri başlayan kar yağışı ile birlikte, mahalle yollarının kapanmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesaiye girdi. Karla kaplı yolları temizleyerek, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlamalarını hedefliyor.

Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek amacıyla, Belediye Garajı’nı ziyaret etti. Ekiplerle bir araya gelen Başkan Amak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve karla mücadele ekiplerine kolaylıklar diledi.

Başkan Amak, “Kış şartlarında her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklıyız ve hizmetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ederek, mahallelerimizin ulaşımını güvence altına alacaktır.” diyerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gereken tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Eş Başkan Amak, kış şartlarında her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.