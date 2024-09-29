Mardin Artuklu Belediyesi ve HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan protokole göre personellerin çalışma şartları baz alınarak 3 kademeye ayrılarak %34, %60 ve %85 oranlarında zam yapıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, Meclis Üyeleri, Personel A.Ş Yönetimi ve Hak İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Artuklu Belediyesi Garajında şirkete bağlı çalışan Personeller ile bir araya gelerek yapılan protokol hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Amak, Programda personellere de söz vererek onların sorun ve taleplerini dinledi. Amak, Göreve geldikleri günden beri personellerin çalışma ortamlarında maddi ve manevi anlamda iyileştirmek için çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Burada bir konuşma yapan Artuklu Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Amak, "Bizler bugüne kadar hep işçi arkadaşlarımızın yanında durduk. Mevcut olarak 19 bin 181,01 TL maaş alan personeller bundan sonra yapılan protokole göre en düşük maaş 3. Grup kademe için 25 bin 769,81 TL, 2. Grup kademe için 30 bin 807,82 TL ve 1. Grup kademede için 35 bin 603,55 TL olarak alacak. Buna göre, yüzde 34, 60 ve 85 oranlarında zam yapıldı" dedi.

Hak İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli de, Artuklu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 3 Yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Adibelli; "Yapılan sözleşme ile çalışanların iş gücüne göre 3 grup yapıldı.3 yıllık sözleşmede enflasyon ve asgari ücret maddesi ile birlikte emekçi kardeşlerimiz enflasyonu karşı ezdirilmedi. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sendikamız ve Artuklu Belediyesi’nde çalışan üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.