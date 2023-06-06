Mardin'in Artuklu Belediyesi ekipleri tarafından yapımına başlanan parke taşı çalışmaları 12 kırsal Mahallede tamamlandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında Kırsal ve merkez mahallelerde başlatılan çalışma seferberliği sürüyor. Artuklu Belediyesi Ekiplerince kentin dört bir yanında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğünce Kırsal Yukarıyeniköy, Tilkitepe, Tandır, Düzlük, Yaylacık, Toruntepe, Bereket, Küçükköy, Haydar, Cevizlik, İstasyon ve Nurköy mahallelerinde parke taşı çalışmaları yapıldı.

Mahallelerde yapılan çalışmaları sık sık bizzat yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaları takip eden Başkan Tatlıdede, hizmet gitmeyen tek bir mahalle bırakmayacaklarını söyledi.

Başkan Tatlıdede, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana mesai arkadaşlarımızla birlikte merkez ve kırsal mahallelerimizde çalışma seferberliği içerisinde olduk. Hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm mahallelerimize hizmet götürme anlayışı içerisinde olduk. Ekiplerimiz kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şuanda kimi mahallelerimizde minik yavrularımız için yeni oyun parkları oluşturulurken, kimi mahallelerimizde de parke taşı çalışmalarımız sürüyor. Son dönemde mesai arkadaşlarımızın yoğun mesaisi ile 12 mahallemizde parke taşı çalışmaları tamamlandı. Şuan ekiplerimiz bu mahallelerde işlerini tamamladıktan hemen sonra diğer mahallelere geçerek oradaki çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlayacaklar. Artuklumuzun tüm mahallelerinde yatırımlarımız sürecek.”