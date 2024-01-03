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Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’nin talimatıyla başlatılan fidan dikim seferberliği devam ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kentin farklı noktalarında aralarında yetişkin yapraklı, ibreli ve çalı bitkilerinin dikimleri sürüyor.

Daha yeşil bir Artuklu için fidan dikim seferberliği başlatıldığını ifade eden Başkan Tatlıdede, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Tatlıdede, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında ilan ettiği Milli Ağaçlandırma seferberliğini bizler de bu projeyi kadim kentimiz Artuklu’da devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz şuan şehrimizin dört bir yanında fidan dikim çalışmalarını sürdürüyor. Daha yeşil bir Artuklu hedefiyle başlattığımız proje kapsamında kentte bulunan park ve yürüyüş yollarında aralarında yetişkin yapraklı, ibreli ve çalı bitkilerin dikim çalışmaları yapılıyor. Hepimiz benzer çalışmalar içinde olursak, Mardin’imizin nasıl daha yeşil olduğunu göreceğiz. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. Yapacağımız bu çalışmalarla birlikte İnşallah gelecekte daha yeşil bir Mardin, daha yeşil bir Türkiye’de yaşayacağız.”