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Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’nin talimatları ile Türkiye genelinde başlatılan İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrılarına destek kararı alındı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, İşgalci İsrail devletinin 20 günden fazla süredir Gazze’ye yönelik saldırılar gerçekleştirerek dünyanın gözü önünde soykırım yaparak bölgedeki insanları katletmeye devam ederken, kendilerinin de İsrail’e tepki amacıyla Ülke genelinde başlatılan boykot kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tatlıdede, şunları söyledi; “Aziz milletimizle birlikte kararlı duruşumuzu ilk günden itibaren sürdürüyoruz. Artuklu Belediyesi olarak kurum bünyemizde bulunan tüm birimlerde, ikram,temizlik ve tüketim malzemeleri dahil olmak üzere boykot edilen ürünlerin satın alınmaması kararı alınmıştır. Hiçbir surette boykot edilen ürünler satın alınmayacak,ikram edilmeyecek ve tüketilmeyecek. Filistin’de yaşanan zulme karşı alınan boykot çağrısına tam destek veriyoruz.”