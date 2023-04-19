Deprem nedeniyle Mardin'e gelen depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri düzenlenen özel program sona erdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Özel içeriklerin, bölümlerin ve hediyelerin hazırlandığı son programda birbirinden renkli görüntüler yaşandı. Ramazan ayı boyunca hazırladıkları şenlik programları boyunca depremin etkilediği farklı illerden Mardin’e gelen depremzede çocukların Mardin'e ve Ramazan'a dair hep anacakları güzel hatıraları olduğunu ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, geleneksel oyunlar, yarışmalar, sahne gösterileri, sanat atölyeleri, kültürel figürler, yöresel Ramazan tatlıları ve çocukların seveceği ikramlar ile Ramazan şenliklerini sona erdirdiklerini anlattı.

Çocuklar gülsün diye bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Rektör Özcoşar, Ramazan ayı boyunca her Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilen Ramazan Şenliklerine depremzede çocuklar ve aileleri ile Mardin’de ikamet eden çocuklar ve aileleri katıldı. Şenliklerde geleneksel değerlerimiz olan Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Kavuklu ile Pirşekarve Aşık ile Maşuk sahnede çocuklara misafir oldu. Aynı zamanda palyaço, davulcu, müzikli sahne gösterileri ve geleneksel çocuk oyunları, sahne gösterileri, masal müzikalleri, sanat atölyeleri ile çocuklar unutamayacakları vakitler geçirdiler.

Bir ay süren şenlik programları boyunca Osmanlı şerbetçisi çocuklara şerbet dağıtırken Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi bölümü şefleri tarafından hazırlanan farklı yöresel tatlılar da misafirlere ikram edildi. Ayrıca çocuklar için pamuk şeker, süt mısır, patlamış mısır stantları da şenlik boyunca çocuklar için çalıştı. Üniversitemiz eğitimin yanında bir sosyal aktivitelerde önem veriyoruz” diye konuştu.