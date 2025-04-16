Gazze'de, siyonist işgal rejiminin katliamlarına devam ettiği bir süreçte Mardin Artuklu Üniversitesi'nin "Bahar Şenlikleri" adı altında eğlence içerikli kutlamalar yapması tepkilere neden oldu.MARDİN (İGFA) - "Gazze'ye Duyarlı Kampüs" sloganını kullanan Mardin Artuklu Üniversitesi, Gazze'de kan akmaya devam ederken düzenlediği bahar şenliklerinden dolayı tepkilerin odağında oldu.Tepkilerin bir sebebi de yapılan sözde şenliklerin üniversitenin ev sahipliği yapacağını belirttiği "Beytülmakdis Cesaret Ödülleri Töreni" haftasına denk gelmesi dikkat çekti.

Filistin ve Kudüs ile ilgili faaliyetleri ile gündem olan Mardin Artuklu Üniversitesi'nin, Gazze'de katliamların arttığı bir dönemde şenlik düzenlemesi öğrenciler tarafından çelişki olarak yorumlandı.

Söz konusu şenliklere tepki gösteren öğrenci, akademisyen ve STK temsilcileri "Gazze'de kan akmaya devam ederken bu neyin şenliği?" diye sordu. Konuyla ilgili üniversiteye sosyal medyadan da tepki yağarken üniversite yönetimi ısrarla şenlikleri iptal etmedi.

Şenliklerde eğlence adı altındaki görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler giderek arttı.