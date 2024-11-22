Mardin Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında kesintisiz devriye ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Belediyesi'nde 7/24 görev başında olan zabıta ekipleri, özellikle tarihi ve turistik açıdan önemli bölgelerde, halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Ekiplerin en yoğun olarak görev yaptığı bölgeler arasında Tarihi Sit Alanı ve Yenişehir yer alıyor. Bu bölgelerde yapılan denetimler, hem bölgedeki tarihi dokuyu korumak hem de vatandaşların günlük yaşamını rahat bir şekilde sürdürebilmesi için kritik bir rol oynuyor.

Zabıta ekipleri, gece gündüz sokakları ve caddeleri gezerek, özellikle olası sorunları erkenden tespit etmeye çalışıyor. Bu devriye çalışmaları, bölgedeki olumsuz durumları önceden engellemek ve müdahalede bulunmak adına oldukça önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ekipler, ayrıca kalabalık alanlarda düzenin korunmasına özen gösteriyor, işletmelerin yasalara uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetliyor ve herhangi bir aksaklık durumunda anında müdahale ediyor.

Zabıta ekiplerinin denetim alanları sadece genel güvenlik önlemleriyle sınırlı değil; ilçedeki tüm işletmeler de düzenli olarak denetleniyor. Fırınlar, zincir marketler, lokantalar, kafeler ve diğer tüm ticari işletmeler, hijyen koşulları, fiyat, ürünlerin son kullanma tarihleri, iş güvenliği ve çalışma izinleri açısından denetleniyor. Ekipler, işletmelerin yasalara uygun çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, esnafın hem kendi sağlığını hem de müşterilerinin güvenliğini ön planda tutmasını sağlıyor. Ayrıca, işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri ve gıda güvenliği gibi unsurlar da denetimler sırasında dikkatle inceleniyor.

Özellikle akşam saatlerinde ve yoğun dönemlerde, yüksek sesle yapılan canlı müzik gibi vatandaşların huzurunu bozabilecek durumlara karşı zabıta ekipleri hızlı ve etkin bir şekilde devreye giriyor. Hem işletmelerin hem de vatandaşların haklarını gözeten ekipler, her türlü gürültü ve çevre kirliliğine karşı anında önlem alarak halkın rahatsız olmasını engelliyor.

Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yalnızca denetim yaparak görevini yerine getirmekle kalmıyor; aynı zamanda vatandaşların şikayetlerini dinleyip, anında çözüm üretmeye yönelik bir anlayışla hareket ediyor. Ekipler, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumlarla ilgili şikayetleri hızla çözmek için doğrudan sahada bulunarak, sorunlara etkin çözümler üretiyor. Bu yaklaşım, zabıta ekiplerinin halkla olan iletişimini güçlendiriyor ve güven ortamını pekiştiriyor.

Artuklu Belediyesi, ilçede güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak adına her türlü kaynağı seferber edeceklerini belirterek, zabıta ekiplerinin görevlerinin sadece denetim değil, aynı zamanda toplum sağlığını ve güvenliğini koruma amacını taşıdığını vurgulandı.

Bu çerçevede, Artuklu Belediyesi’nin sağladığı güvenli ortam ve huzurlu yaşam, ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini arttırırken, bölgedeki turistik ve ticari faaliyetlerin de daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine olanak tanıyor.

Belediye, ilçede güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak için tüm çabalarını kararlılıkla sürdürecek.