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Mardin Artuklu İlçe Belediye Başkan aday adaylığı için müracaat eden, Ortaköy Belde Belediye Eski Başkanı Mehmet Çakmak, referans olan 84 mahalle muhtarına yemek verdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu İlçe Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yapan, Artuklu İlçe Belediye Başkan eski Yardımcısı ve Ortaköy Belde Belediye Eski Başkanı Mehmet Çakmak, aday adaylığına referans olan ve destek veren mahalle muhtarlarına yer sofrasında yemek verdi.

84 Mahalle muhtarı refarans oldu

Artuklu İlçesine bağlı 84 mahallenin muhtarlarının referansları ile aday adaylığı başvuruş yaptığını söyleyen Mehmet Çakmak “ Ben hizmet adamıyım. Gönlüm ve yüreğim açık. Herkesi kucaklayan, herkesi seven, saygı duyan ve hizmet için fedakârlıktan sakınmayan bir anlayış ve yapıdayım.

Aday adaylığa müracaat etmeden önce mahalle muhtarlarını ziyaret ettim ve görüşlerini aldım. 84 Mahalle muhtarı ve ovada oy potansiyeli yüksek tat mahallelerinin destek ve onayını aldım. Bu günde mahalle muhtarları ile aile ortamında buluşup yemek yedik. Desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Artuklu Belediye Başkan aday adayı Mehmet Çakmak, her gün dışarı çıkmadan önce annesi ve babasının hayır dualarını alarak güne başladığını sözlerine ekledi.