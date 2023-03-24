Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde düzenlediği LGS ve YKS deneme sınavına 29 bin 654 öğrenci girdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardinli öğrencilerin girecekleri sınavlarda başarı derecesini yükseltmek, daha iyi üniversite ve bölümler kazanmaları adına eğitime desteğini sürdürüyor.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kent genelinde eğitime destek vermek amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları hazırlamaya devam ediyor.

Mardin genelinde düzenlenen LGS deneme sınavına 8'inci sınıflardan 17 bin 870 öğrenci, 12'inci sınıflardan ise 11 bin 784 öğrenci olmak toplam 29 bin 654 öğrenci deneme sınavına girdi.