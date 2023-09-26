Yaklaşık 4 yıldır davası devam ettiği için yol yapım çalışmalarına başlanamayan Cevizpınar Mahallesinin yolu, Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’nin girişimleri sonuç verdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’nin yoğun bürokrasi görüşmeleri sonucu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tuncay Akkoyun’un talimatları ile Cevizpınar Mahallesinin yol yapım çalışmalarına başlandı. Mahallede, Artuklu Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması ile asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Çalışmaların başlandığı ilk günde, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu mahalleyi ziyaret ederek ilgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tatlıdede ve Genel Sekreter Eroğlu, Mahalle Sakinleriyle de bir araya geldi.

“AYIRIM GÖZETMEKSİZİN TÜM MAHALLELERİMİZE HİZMET GÖTÜRME HEDEFİNDEYİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, şunları söyledi: “Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bütün mahallemize eşit bir şekilde ayırım gözetmeksizin hizmet götürme hedefindeyiz. Bugüne kadar bir çok mahallemizde Gerek parke taşı, gerek asfalt, gerekse de çocuk oyun parkı konusunda hizmet götürdük. Ancak hepimizin bir kanayan yarası haline gelen Cevizpınar mahallesi için, yasal süreç devam ettiği için bir türlü çalışma yapamıyorduk. Ancak yoğun bürokrasi görüşmelerimiz ile sonuca ulaştık Elhamdulillah. Son olarak Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun’un talimatları ile mahallemizde bugün itibari ile çalışmalara başladık. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Artuklu Belediyemiz ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallemizde ortak çalışarak inşallah çok güzel bir çalışma yapacağız. Mahalle sakinlerimiz tarafından da bu karar büyük sevinçle karşılandı. Bugün Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Fatih Eroğlu ile birlikte mahallemizde başlanan çalışmaları yerinde inceledik. Daha sonra mahalle sakinlerimizle de bir araya geldik. Vatandaşlarımız, yapımına başlanan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Cevizpınar Mahalle Muhtarı Hüsnü Çağan, “Uzun yıllardır bizler bu yolun çilesini çekiyorduk. Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’nin göreve gelmesinin ardından kendisi ile irtibata geçerek yolumuzun bu sorunu hakkında girişimlerde bulunmasını talep ettik. Kendisi de gerçekten bu süreçte yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Ve Nihayetinde Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun’un talimatları ile çalışmalar başladı. Bu süreçte bizlere çok büyük emekleri olan Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”şeklinde konuştu.