25 medeniyetin tarihi kalıntıları bulunduğu Mardin'de 2023 yılının ilk 6 ayında 600 bin yerli ve yabancı turist kenti ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'i ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 50 arttı. Artan turizm sayesinde esnafın işlerinde olumlu yönde gelişmeler olmaktadır. Otellerde doluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Sonbahar turizmi ile birlikte yılsonuna kadar 1 milyon yerli yabancı turist gelmesi hedefleniyor.

Türkü, Kürdü, Arabı ,Süryanisi, Yezidisi Hiristiyanı ve Çerkezi ile tam bir mozaik kenti olan Mardin'i ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 50 arttı. Mardin'de Kasım ayının sonuna kadar otellerin rezervasyonları ve doluluk oranı turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Mardin dünya turizminin misafir odasıdır

Mardin'in artık bir dünya kenti olduğunu belirten Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin'de yaşanan huzur ve güvenin ardından turizm alanında önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Bu yılın ilk 6 ayında Mardin'i 600 bin yerli yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade eden Adak, "İnanç ve kültür turizminde dünyanın sayılı kentlerinden biri olan Mardin'ne dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda yabancı turist geliyor. Yılsonuna kadar 1 milyonun üzerinde turistin kenti ziyaret etmesi hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için Mardin'de ciddi anlamda turizm yatırımları yapılmaya devam ediliyor. Artan turizm potansiyeli karşısında iş adamları da kentte otel açmak için adeta sıraya giriyor. Kentsel dönüşüm projesi çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, cami, medrese kilise ve sokak restorasyonları şehrin tarihi dokusunu korumak için önemli adımlar atılıyor." dedi.

HEDEF 5 MİLYON TURİST...

Turistlerin en çok gezdiği yerler arasında antik kent Dara, Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi ve Mardin Müzesi'nin yer aldığını ifade eden Milletvekili Adak, "Mardin'i dünya kültürünün başkenti olma yolunda önemli adımlar atıyor. Çünkü kültürün doğuşu Mezopotamya'dır. Mardin de Mezopotamya'nın incisidir, Türkiye'nin misafir odasıdır. Mardinliler, turistleri, turist gözüyle değil misafir gözüyle bakıp karşılıyor. Mardin'e önümüzdeki 5 yıl için 5 milyon turist hedefliyoruz. Mardin neden Toledo, Venedik vb. önemli destinasyonlardan olmasın. Mardinin bu kentlerden tarih ve medeniyet açısından daha çok artısı vardır. Burada sevgi ve kardeşlik bağları var.7 din 7 dilin konuşulduğu tek şehir Mardin’dir. Farklı kültürler dinler ve diller bir arda sorunsuzca yaşamayı bilmiştir. Bizim Mardin'den dünyaya anlatacak çok örneklerimiz var. Burada herkes özgürce ibadet ediyorsa burada sorun yok demektir. Mardin artık dünya kenti oldu. Dünya Mardin’i kendine örnek alması gerekir. Önümüzdeki 5 yıl Mardin turizmi ile sanayisi ile dünyada konuşulacak bir kent olacaktır." şeklinde konuştu.

Mardin Turizmini 12 aya yayılabilir

Mardin tarihi ve kültürel zenginlikleri tartışma götürmez bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan adak,” Bunun yanında tarım, doğa ve farklı alanlarda destinasyonlar oluşturarak, Mardin turizmi 12 aya yayabilir. Dargeçit Boncuklu tarla, Dara, Nusaybin inanç Park, Savur Dereiçi Köyü ve özellikle Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından her yıl düzenlenen “En İyi Turizm Köyü” yarışmasında 2022 yılı için Anıtlı ülkemizi temsil etmeye hak kazanması Mardin turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Mardin’de turizm gündemini değiştirecek önemli tarihi alanlarımız var. Dargeçit ilçesinde yelken kulüpleri ve termal turizmi, Mardin Nusaybin ve Midyat ilçelerinde inanç, kültür ve tarım turizmini hayata geçirebiliriz. Genişletilen destinasyonlar, Mardin’in bölgenin turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak. Mardin merkez konaklamalı turlar cazibe kazanabilir. Yeter ki elimizde bulunan bu fırsatları değerlendirelim ”şeklinde açıklamada bulundu.