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Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, bakımı ve tedavileri için kapasitesini artırıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, 2011 yılında kurulmuş, her geçen gün personel ve alan kapasitesini artırarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, 8 veteriner hekim, 5 tekniker, 16 hayvan bakıcısı olmak üzere toplam 50 personel ile can dostların bakımı sürdürülmektedir.

2023 yılı içerisinde başlatılan kediler için doğal yaşam alanı, post-op binası ve hayvan hastanesinin hizmet ve kapasitesinin artırılması için çalışmalar devam etmektedir.

Hasta ve durumu ağır olan hayvanların tutulduğu kedi ve köpek yoğun bakım ünitelerinin mevcut olduğu Hayvan Hastanesinde kısırlaştırma ve ameliyatlar yapılmaktadır. Rehabilitasyon merkezi 7/24 olmak üzere ihbar ekip ile hizmet vermektedir.

2023 yılı içerisinde toplama, kısırlaştırma, sahiplendirme, doğaya salım ve ameliyat gibi operasyonlar olmak üzere toplamda 4350 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 yılı içerisinde 8 ton kuru mama ve 5000 adet yaş mama dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Yapımına başlanılan alanların tamamlanması ile Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, daha iyi hizmet vermesi sağlanacak.