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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Şanlıurfa eski Valisi Abdullah Erin, Benim Mardin’e hizmet etmekten başka bir gayem veya beklentim yok. Bana verilen bu görevi ve misyonu en iyi şekilde ifa edip Mardin’e kalıcı hizmetler kazandırmak istiyorum.” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’de seçim çalışmalarını hızlandıran Ak Parti Mardin Büyükşehir Adayı Abdullah Erin, Mardin ile ile ilgili proje ve çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mardin'deki seçim çalışmalarına ilçe başkan adaylarının açıklanmasından önce başladıklarını hatırlatan Başkan Adayı Erin, Genel merkezin ilçe adaylarını kesinleştirmesiyle birlikte aday tanıtım toplantısıyla birlikte saha çalışmalarını tam anlamıyla start verdiklerini söyledi.

MARDİN'E YAKIŞIR 47 PROJE HAZIRLADIK!

AK Parti'nin hep milletin dediğini yapan milletin çizdiği istikametle yol yürüyen Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük dava ve siyaset hareketi olduğunu işaret eden Başkan Adayı Erin, "AK Parti'nin belediyecilikte markalaşmış hizmet anlayışının kadim şehir Mardin'de de en güzel örnekleriyle yansıtılması için gece gündüz demeden çalışacağız. Bir taraftan şehrin inşası ve ihyası için çalışacağız, diğer taraftan da kadim medeniyetimizin ev sahibi olan hemşerilerimize, kadınlarımıza, gençlerimize hak ettikleri gerçek belediyeciliği ve yaşam konforunu sağlamaya çalışacağız. Plakamız olan 47 rakamından da esinlenerek, Mardin’imize çok önemli 47 proje hazırladık. Önümüzdeki günlerde yapacağımız lansman toplantısında söz konusu projelerimizi hemşerilerimizle paylaşacağız. 31 Mart Akşamına kadar sen ben demeden hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gerçek belediyecilik anlayışını Mardinimizin il geneline sirayet etmesi için teşkilatlarımız ve ilçe adaylarımızla birlikte çalışarak gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

BU GEMİYİ HEP BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ

Mardin’in potansiyeline zenginliğine yakışır projelere önem verdiklerini belirten Erin,” Ulaşım’dan sanayiye, tarımdan istihdama, turizmden gençlere kadar gerçekleştireceğimiz projeleri hayata geçireceğiz. Memleketimizin faydası olan işleri yapacağız Mardin’in hak ettiği yere getireceğiz. Mardin’in trafik sorunu çok iyi biliyoruz. Bunları inşallah çevre yolu projesi ile çözeceğiz. Mardin'in sorunlarını çok iyi biliyorum. Bunları inşallah el birliği ile çözeceğiz. Bu memleket bizim hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemiyi hep birlikte yürüteceğiz. Başka çaremiz yok.”ifadelerini kullandı.

KAYYUMLAR ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTI AMA BU ARTIK ÇÖZÜM DEĞİL

Kayyumlar çok güzel işler yaptığını hatırlatan Erin,” Ama bu artık çözüm değildir. İnsanlarımızı etnik kimliğe hapsedilmemesi gerekir. Biz herkesi hangi düşüncede olursa olsun bütün farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Hiçbir dil din ayrımı yapmadan hizmetlerimiz eşit bir şekilde her insanımıza ve en ucra köşeye kadar gidecektir. Artık boşa harcayacak zamanımız yok. Diğer iller bizi hizmetlerde geride bıraktı. Bizimde artık memleketimiz için hizmet için herkesin elini taşın altına koyup kadim şehrimize hizmet etmek zorundayız.”