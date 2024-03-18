Kadim Mardin mutfağına ait yemekler Mardin Artuklu Üniversitesi çalışmaları sonucu tescillenmeye devam ediliyor.

Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Unutulmaya yüz tutmuş Mardin yöresine özgü Alluciye ve Fırkiye yemeklerinin ardından Mardin Kebabı ve Harire Tatlısı da Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu tescillenerek Coğrafi Tescil İşareti aldı.

MARDİN’İN KADİM YEMEKLERİ ARTIK COĞRAFİ TESCİLLİ

Mardin’in gastronomik değerleri Mardin Kebabı ve Harire Tatlısı’nın tescillenip Coğrafi İşaret alması ile ilgili müjdeli haberi Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar kamuoyuyla paylaştı.

Mardin Artuklu Üniversitesi olarak yürüttükleri bütün faaliyetlerde, üniversitemiz Kadim Mardin şehrimize nasıl faydalı olabilir düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Rektör Özcoşar, gastronomik çalışmaları da bu kapsamda yürüttüklerini ifade ederek Mardin’in iki önemli gastronomik değeri olan Mardin Kebabı ve Harire Tatlısı’nın Coğrafi İşaret almaya hak kazandığını belirtti.

ÖZCOŞAR: “MARDİN GASTRONOMİK ANLAMDA HAKETTİĞİ YERE YÜRÜYOR”

Kadim Mardin şehrinin adım adım gastronomik anlamda hak ettiği yere yürüdüğünü anlatan Özcoşar, Mardin Kebabı ve Harire Tatlısı’nın Coğrafi İşaret alarak tescillenmesi süreci boyunca emeği geçen Turizm Fakültesine ve Üniversitelerinin Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimine teşekkür etti.