Mardin’in Midyat ilçesinde, Midyat Belediyesi tarafından vatandaşlara yüzlerce fesleğen ve reyhan fidesi dağıtıldı.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, ilçe merkezinde bulunan Tarihi Gümüşçüler Çarşısı ile Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde stantlar kuruldu.

Vatandaşlara çevre bilinci kazandırmak ve yeşil alan duyarlılığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce fesleğen ve reyhan bitkisi ücretsiz olarak dağıtıldı.

Fesleğen ve reyhan fideleri, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz ve belediye ekipleri tarafından tek tek vatandaşlara verildi. Dağıtım sırasında vatandaşlarla sohbet eden Cengiz, bu tür etkinliklerle hem çevreye duyarlılığı artırmak hem de doğayla iç içe bir yaşam kültürünü teşvik etmek istediklerini belirtti.

Vatandaşlar ise bu anlamlı etkinlikten dolayı belediyeye teşekkür ederek, fesleğen ve reyhan fidelerini evlerinde ya da bahçelerinde yetiştireceklerini ifade etti.

Midyat Belediyesi yetkilileri, benzer çevre ve farkındalık projelerinin yıl boyunca süreceğini bildirdi.