Mardin'in Midyat Belediyesi, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.MARDİN (İGFA) - Midyat’ta yoğun kar yağışının ardından kapanan kent merkezi yollarını açmak için çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Midyat Belediyesine bağlı ekipler, kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin her an hazır bekletildiği kaydedildi.

Belediye ekipleri, kar temizleme araçları ve iş makineleriyle stratejik noktalarda yoğunlaşarak ana yolların yanı sıra ara sokakları da temizleme hedefi güdüyor. Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, karla mücadele ekiplerinin zamanında müdahaleleri sayesinde, özellikle hastanelere, okullara ve kamu kurumlarına ulaşımın sağlanmasını önceliklendirdi.

Ekiplerin çalışmaları, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmakta ve olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmakta büyük rol oynuyor.