Mardin’in Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, belediye çalışanlarıyla geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.MARDİN (İGFA) - Mardin Belediye Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Şahin, iftar öncesinde yaptığı konuşmasında, çalışanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yapan Şahin, bu mübarek ayın Midyat'a ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Konuşmasında Gazze'deki olaylara da değinen Başkan Şahin, yaşananları kınayarak, "Gönül soframızı paylaşmanın mutluluğunu tattık. Rabbim, birliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin, belediye personeli arasındaki dayanışmayı güçlendirdiği ve toplumsal birlikteliği pekiştirdiği vurgulandı.