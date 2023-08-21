Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Midyat ilçesinde yer altında ortaya çıkan 2 bin yıllık yer altı mağara şehrinde incelemelerde bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve Midyat Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Alptekin ile birlikte gün yüzüne çıkarılan yeraltı şehrinde yaptığı incelemenin ardından, ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Midyat ilçesinde ortaya çıkan 2 bin yıllık yer altı şehri hakkında açıklamada bulunan Mardin Ak Parti Milletvekili Dr. Muhammed Adak, ortaya çıkan bu tarihi keşifle ile birlikte tarihçiler Midyat ilçemizin tarihini yeniden yazacaklarına inandığının söyledi.

Ortaya çıkan yer altı şehri dünya ve arkeoloji literatürüne geçeceğini ifade eden Adak,” Yapılan kazılarda içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehrinde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı. Mağaralar adeta bütün ilçenin altını sarmış durumdadır. Midyat'ta başlayan kazı, devasa bir yer altı şehrine doğru ilerliyor” dedi.

’50 BİN KİŞİLİK YER ALTI ŞEHRİ

Şu anda 13,5 dönümlük bir arazi üzerinde 3 bin 500 metrekareden fazla bir yer altı şehri noktasında iki bölümde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Adak, "Bilim adamlarının tespitlerine göre muhtemelen 50 bin kişinin yıllarca kapalı yaşayabilecekleri yer altı şehri inşa edildiği görülüyor. Yer altı şehri bin 900 yıldır kesintisiz kullanılıyor. İlk yapılışı saklanma veya kaçış alanı olarak yapılmış. Bilindiği üzere Hıristiyanlık 2. yüzyılda resmi din değil. Hıristiyanlığı kabul eden aileler, gruplar Roma'nın zulmünden kaçmak için yer altındaki şehirlere sığınıyorlar ya da yer altı şehri oluşturuyorlar. Muhtemelen Midyat yer altı şehri de bu amaçla yapılmış yaşam alanlarındandı. Sadece sığınak değil, yer altında en az 50 veya 60 bin insanın yaşamış olduğunu tahmin edilen bir alan. Tamamı kazıldığında gerçekten dünyada ses getirecek bir yer altı şehri olacağını tahmin ediliyor. Dünyada bu kadar geniş alana yayılmış bir şehir yok. Midyat yer altı şehri kapsadığı alan bakımından tek olacak. Matiate Yeraltı Şehrinde ele geçen arkeolojik buluntular da MS 3-4 ve 7. yüzyıllar arasını destekler niteliktedir. Kent bu haliyle galerileri bulunan dromoslu mezarlık alanı, şırahane, depolama alanları, konutlar ve tapınım alanlarıyla katakomp mimarisinde inşa edilmiştir. Kazılar daha da genişleyerek devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"4 MİLYON TURİST HEDEFLENİYOR"

Ulu Cami Mahallesi'nde iki noktada kazı çalışmalarının sürdüğü yer altı şehri Mardin ve Midyat turizmine büyük katkı sağlayacağını altını çizen Adak,” Antik ve Orta Çağ'a ait yapıların bulunduğu yer altı şehri Midyat'a önemli yerli yabancı turist çekecektir. Midyat belediyesi yer altı şehrini sayesinde yıllık 2 milyon olan turist sayısını 4 milyona çıkmasını hedefliyor. Son yıllarda hem Mardin’de hem de Midyat ilçemizde turizm alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan otel ve butik otel yatırımları artıyor. Turizm sayesinde istihdam da artıyor. Mardin ve Midyat bugün dünya turizmnine hitap etmeye başladı. İnşallah kazı bitirilince yer altı şehrini dünya turizmine açmayı planlanıyoruz.”şeklinde açıklamalarda bulundu.