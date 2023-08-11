Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, Mardinin trafiğini ve Çevre Yolu Projesinin hızlandırılması için Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Milletvekili seçildikleri günden beri Mardin’in sorunlarını ve çözüm önerileri konusunda sürekli bakanlarla istişare halinde olan Mardin Milletvekili Dr Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, Ulaştırma Bakanı Abdulkair Uraloğlunu ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Mardin’in trafiğini ve Çevre Yolu Projesi ile alternatif yollar konusunda Ulaştırma Bakanı Abdulkair Uraloğlu ile görüşen Adak ve Kılıç Mardin’in trafiğini rahatlatacak projelerin hızlandırılması istedi.

Bakan ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Milletvekili seçildiğimiz günden beri Mardin’in sorunlarına çözüm bulmak adına vekilimiz Faruk Kılıç ile birlikte bakanlarımızı tek tek ziyaret ederek, Mardin’e yönelik devam eden hizmetlerin ve projelerin hızlandırılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettiklerini ifade eden Adak, Mardin trafiğini rahatlatmak için önemli olan çevre yolu ve diğer alternatif yatırımlar hakkında görüşme yaptık. Sağ olsun Sayın Bakanımız Mardinin bu sorunu ile ilgileneceğini ve önümüzdeki süreçte çözüm bulunması için konuyu birlikte takip edeceğini ifade etti. Özellikle yıllardır sorun olarak devam eden Çevre Yolu Projesi ve diğer alternatif yolların hayata geçirilmesi ve devam eden projelerin hızlandırılması konusunda Mardin halkımızın bu önemli sorununu çözmek adına her zaman takipçisi olacağız. Sayın Bakanımıza yakın ilgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.