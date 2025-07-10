Mardin ile Nusaybin arasında sürdürülen hızlı tren projesi, bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.MARDİN (İGFA) - Mardin ile Nusaybin arasında yürütülen hızlı tren projesi, bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapılarını aralayan stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Demiryolu ile entegre şekilde karayolu altyapısını da güçlendirecek bu projeyle birlikte, sadece hızlı tren çalışmaları değil, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen Habur-Şanlıurfa Otoyolu gibi önemli adımlar da eş zamanlı olarak atılıyor.

Projede gelinen son durumu değerlendirmek amacıyla AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Devlet Demiryolları (TCDD )Genel Müdürü Veysi Kurt’u Ankara’daki makamında ziyaret etti. Görüşmede Mardin-Nusaybin Hızlı Tren Projesi başta olmak üzere bölge genelindeki demiryolu yatırımları detaylı şekilde ele alındı.

İl Başkanı Mehmet Uncu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “TCDD Genel Müdürü Sayın Veysi Kurt ile Mardin’in ulaşım geleceğini şekillendirecek hızlı tren projesi üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu proje, sadece demiryolu hattı değil; Mardin’in ticaret, sanayi ve turizm potansiyelini harekete geçirecek bir kalkınma hamlesidir. Yerel düzeyde sürecin takibini ve desteğini kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

KARAYOLU VE DEMİRYOLU YATIRIMLARI EŞ ZAMANLI İLERLİYOR

Demiryolu yatırımlarına paralel olarak, Mardin’in kara yolu bağlantılarında da önemli adımlar atılıyor. İl Başkanı Mehmet Uncu, TCDD ile yapılan görüşmenin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek Habur-Şanlıurfa Otoyolu Projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“Demiryolu ve karayolu yatırımlarının eş zamanlı olarak ilerlemesi, Mardin’i Türkiye’nin ulaşım ağında merkezi bir konuma taşıyacaktır” diyen Uncu, “Hem hızlı tren hem de Habur-Şanlıurfa Otoyolu, bölgemizin lojistik gücünü pekiştirecek ve uzun vadede çok yönlü kalkınmanın önünü açacaktır” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde projeye ilişkin saha incelemeleri kapsamında TCDD teknik heyeti Mardin’e gelerek zemin etütleri ve sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Bu süreçte AK Parti Mardin İl Teşkilat Başkanı İbrahim Andınç da sahadaki teknik çalışmaları yakından takip ederek ekiplerle koordinasyon sağladı.

İl Teşkilat Başkanı İbrahim Andınç, incelemeler sonrası yaptığı değerlendirmede, “Mardin’in geleceği için ulaştırma projeleri kilit rol oynamaktadır. Hızlı tren tamamlandığında şehrimiz yeni bir lojistik çağa adım atacak. Süreci her aşamada takip ediyoruz ve yerel desteğimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Mardin-Nusaybin Hızlı Tren Projesi ile Habur-Şanlıurfa Otoyolu’nun eş zamanlı ilerlemesi, sadece bir ulaşım yatırımı değil; aynı zamanda bölgenin sosyal, ekonomik ve ticari dönüşümünü beraberinde getirecek büyük bir hamle olarak değerlendiriliyor.