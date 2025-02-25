Mardin'in Ömerli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.MARDİN (İGFA) - Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile Hak-iş Mardin il Başkanı Hizmet-iş Mardin Şube Başkanı Aziz Adibelli arasında imzalanan sözleşme törenine işçiler de hazır bulundu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, işçilerin hakkını her zaman savunduklarını belirterek, belediyede çalışan işçilerle 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Mardin İl Başkanı Hizmet-iş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, toplu iş sözleşmesinde tüm imkanlarını kullanarak emekçilerin refahını düşünen Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altindağ'a ve yönetime teşekkür etti. Adıbelli, imzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını diledi.