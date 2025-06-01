Mardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen Ekolojik Tarım ve Kültür Sanat Festivali, sürdürülebilir tarım projesini ve yerel kültürü renkli etkinliklerle tanıttı. 45 dönümlük alanda kadın ve genç çiftçilere umut oldu.MARDİN (İGFA) - Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), Welthungerhilfe (WHH), Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli Belediyesi ve Ömerli İlçe Tarım Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçti. Mardin’in Ömerli ilçesi, “Ömerli Ekolojik, Tarım ve Kültür Sanat Festivali” ile doğayla uyumlu tarım ve yerel kültürün coşkusunu yaşadı.

Ömerli Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin ev sahipliğindeki festival, sürdürülebilir bir tarım projesini tanıtarak katılımcıları bir araya getirdi. Açılışta Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, projenin önemini vurguladı.

Kaymakam Furkan Çakır, 2023’ten bu yana geliştirilen proje kapsamında 45 dönümlük arazinin tarım, eğitim ve sürdürülebilirlik merkezi haline getirildiğini açıkladı. Alanda tohum bankası, toplantı-eğitim salonları, Gıda Ormanı, Sulama ve Ekosistem Göletleri, Şifa Bahçesi, Pazar Bahçe ve Biyo Kömür Ocakları gibi çevreci yapılar kuruldu. Kaymakam Çakır, “Bu proje, özellikle genç ve kadın çiftçiler için umut kapısı olacak. Uygulamalı eğitimlerle üretimi artırırken toprağı koruyacağız” dedi.

Festivalde, Ömerli’nin tarımsal ve kültürel mirası yöresel ürün stantlarıyla sergilendi. Katılımcılar, doğal ürünlerin tadına bakarak satın alma fırsatı buldu.

Etkinlik, sanat gösterileri ve kültürel faaliyetlerle renklendi.