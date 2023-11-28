Tahmini Okuma Süresi: dakika

BM Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Dr. Jad Abou Arrange, Midyat İlçesinde Mardin Turizmi ile ilgili gözlemlerini anlattı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı temsilcileri ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından, en iyi turizm köyü kategorisine girmeye hak kazanan Anıtlı köyünde incelemelerde bulundu..

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından Turizm Köyü Programı kapsamında tüm dünyada İyileştirme Kategorisine girmeye hak kazanan az sayıda köy arasında olan Mardin'in Anıtlı Köyü, Mardin ve Midyat’taki turizm potansiyelini gözlemlemek üzere Mardin’e gönderilen Dr. Jad Abou Arrange, Midyat Kültür ve Kongre Merkezi'nde sektör temsilcileriyle buluştu, gözlemlerini anlattı.

Mardin Kültür ve Turizim Eski Müdürü Elif Baştürk, Midyat İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik ve turizm yatırım ve işletmecilerinin katıldığı toplantıda; Müdür Baştürk, il genelinde turizm alanındaki gelişmeleri anlattı ve Mardin Turizminin geleceğinin umut verici olduğunu söyledi.

Midyat Belediye Başkan Yardımcı Abdürrahim Çelik ise belediye olarak, ilçe genelinde mevut tarihi ve turizm değerlerini yaşatmayı ve gelecek nesillere taşınmasını görev olarak algıladıkları, Midyat’ın bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Mardin ve Midyat genelinde farklı bir turizm anlayışına tanık olduğunu söyleyen Dr. Jad Abou Arrange, turizm ve tarihe verilen önem ve katılan değer yerinde gördüğünü ifade etti.

Mardin’in görüntüsü, insani değerleri ve kültürel yapısı ile kapasitesi yüksek bir şehir olduğuna dikkat çeken Arrange,” İnsan kaynaklarının sadece teknoloji ile değerlendirilmesi, beşeri sermayenin sistem dışında tutulması düşünülemez. Gittiğimiz yerlerde kendimiz güven içinde hissettik ve misafirperver bir hizmet ve anlayışla karşılaştık. Toplum temelli turizmin en ilgi çekenini ve mükemmeli ile karşılaştır. İnanç, Gastronomi, tarihi ve kültürel zengin turizm destinasyon ve çeşitliliğine insanların misafirperverlikleri artı değer katıyor. İnsani ve beşeri altyapının eğitimle güçlendirilmesi durumunda, hedefe daha kolay ulaşılabileceğine inanıyorum. Gözlemlerimizi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü gündemine taşıyacağız” dedi.

