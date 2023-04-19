Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Tarım Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende Artuklu ilçesi ve bağlı mahallelerinde yaşayan çiftçilere yüzde 75 hibe desteği ile süt sağım makinası dağıtımı törenine katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde büyükbaş hayvanı bulunan çiftçilere %75 hibe desteği ile süt sağım makinesi dağıtımına devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Demirtaş’ın katılımıyla Artuklu ilçesinde 170 adet süt sağım makinesi çiftçilere dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa projesi kapsamında bu güne kadar kent genelinde 2-15 büyükbaş hayvan bulunan 1000 çiftçiye 1000 süt sağım makinesi desteğinde bulunmak adına ‘El Değmeden Hijyenik Sütler Projesini’ hayata geçirdi. Bu projenin sayesinde %75 hibe desteği ile dağıtımı gerçekleştirilen makineler ile 10.000 büyükbaş hayvanın sağımı hijyenik bir ortamda gerçeklemiş olacak.

Süt sağım makinesi sayesinde büyükbaş hayvanlarda hem meme sağılığı korunmuş olacak hem de sütün kalitesi artacak. Süt sığırcılığı işletmelerinde gün geçtikçe yaygınlaşan makineleşme sayesinde bölge halkının modern hayvancılığa geçişini sağlayacaktır.

Vali Mahmut Demirtaş törende yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verdi; ‘’ Bugüne kadar bu programımız ile birlikte bin adet süt sağım makinesi dağıtmış olacağız. Bugün de Artuklu ilçemizde bu dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. 170 adet makinenin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İ Geldiğimiz günden beri hem Mardin Valisi olarak hem de Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak köylülerimize, çiftçilerimize, şehirde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar köylü vatandaşlarımıza tarımsalsal anlamda ve diğer alanlarda 145 milyon civarında katkıda bulunmuşuz, bunun 76 milyon lirasını Büyükşehir Belediyemiz finanse ediyor. İnşallah yardımlarımız daha da devam edecek’’