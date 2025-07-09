Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaz döneminde çocuklara dini eğitim veren Kur’an kurslarını ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ziyaretlere Mardin Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay ve İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen de eşlik etti.

Heyet ilk olarak Artuklu ilçesinde bulunan Halil İbrahim Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursu ile Yaz Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Kurslara katılan minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Akkoyun, onların Kur’an-ı Kerim tilavetlerini dinleyerek sohbet etti.

Ziyaret sırasında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaz Kur’an kurslarının çocuklara yalnızca dini bilgiler kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin temellerinin atıldığı önemli bir eğitim süreci olduğunu vurguladı. Öğrencilere başarılar dileyen Akkoyun, emeği geçen din görevlilerine de teşekkür etti.

Ardından, Şakir Nuhoğlu Camii’nde devam eden Yaz Kur’an Kursu da ziyaret edildi. Burada da öğrencilerle bir araya gelen Vali Akkoyun, çocukların Kur’an-ı Kerim okumalarını dinleyip onların eğitim sürecine verdiği önemi yineledi.

Vali Akkoyun’un yaz Kur’an kurslarına gösterdiği ilgi, öğrenci velileri ve din görevlileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kurslarda görev yapan öğreticiler ise çocukların eğitimi için her türlü çabanın gösterildiğini belirtti.

Mardin Müftülüğü tarafından il genelinde yaz boyunca devam edecek olan Kur’an kursları, binlerce öğrenciyi hem dini hem de ahlaki anlamda bilinçlendirmeyi hedefliyor.