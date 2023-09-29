Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, modern teknoloji ve imkanlara sahip Nusaybin Bagok Kırsalı Dibek Üs Bölgesi’nde görevi başında bulunan Mehmetçikleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, Jandarma birliğine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Daha sonra  Akkoyun, Nusaybin Üçköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret eden vali Akkoyun, görev yapan askerlerle  ile bir süre sohbet edip çalışmalarında başarılar diledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği: Bu ülke yanlış eğitimin kurbanıdır Türkiye Yazarlar Birliği: Bu ülke yanlış eğitimin kurbanıdır

Vali ile birlikte  ziyaretlere  Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti.