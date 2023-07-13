Mardin Milletvekilleri Dr. Muhammed Adak ve Faruk Kılıç Mardin'deki sorunları ve yatırım projelerinin hızlandırılması için TBMM meclisinde ilgili bakanları tek tek ziyaret ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Sağlık Bakanı Dr. FahrettinKoca'yı ziyaret eden AK Parti Mardin milletvekilleri Dr. Muhammed Adak ve Faruk Kılıç son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la bir araya gelerek, Mardin ile ilgili yatırım ve projeler hakkında görüşmede bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır'a yaptıkları ziyareti değerlendiren Mardin Milletvekili Dr.Muhammed Adak, bir diğer vekil Faruk Kılıç ile birlikte Bakan Kacır'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ÇATOM'ların, Bölge Kalkınma İdarelerinin ve Kalkınma Ajanslarının gerek bölge gerekse Mardin'in kalkınmasında önemine değindiklerini belirten Milletvekili Dr.Muhammed Adak, Bakan'dan ÇATOM'lara daha fazla destek vermesini talep ettiklerini söyledi.

Bakanın da bu konulara daha fazla önem vereceğini açıklaması kendilerini memnun ettiğini kaydeden Adak, "Faruk Kılıç'la birlikte Mardin'de istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler alınması yani sıra bölgemizde yeni yatırımlar yapılarak daha fazla istihdam sağlanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını kendisine arz ettik. Sayın Bakanımıza ilimize ve bölgeye göstereceği ilgi ve desteğinden dolayı şükranlarımızı ilettik. Oldukça verimli geçen görüşmenin önümüzdeki süreçte Mardin için yararlı sonuçlar getireceğini ümit ediyoruz"dedi.