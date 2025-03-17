Mardin’in Yeşilli İlçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte yaşanan renk cümbüşü ağaçların manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.Şehmus EDİS /MARDİN (İGFA) - Merkeze bağlı Yeşilli ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle açan badem çiçekleri görüntüsü seyrine doyumsuz manzaralar sunmaya başladı. İGFA Mardin temsilcisi Şehmus Edis’in objektifine yansıyan bir birinden güzel muhteşem karelerle ilçenin doğal güzelliğini bir kez daha ortaya çıkardı.

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İlçede gün doğumu ve batımında oluşan beyaz, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar ve çevresindeki doğal güzellikler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Dağlarda ve bahçelerde ağaçların gün ışığıyla beyaz, sarı bir renge dönüşen yaprakları ve çevresinde bulunan tarım arazilerin ekili hali göz alıcı güzelliği, görenleri cezbediyor.

Festival kirazları ile meşhur olan Yeşilli ilçesinde cümbüşüne dönen ve doğaya ayrı renk katan ağaçlar, ilkbaharın tüm güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

HERKESİ YEŞİLLİ’YE BEKLİYORUZ

Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Yeşil doğası ve temiz havası ile birlikte ilçemizde badem ağaçlarının açması sonucu muhteşem bir doğa harikası ortaya çıktığını söyledi.

Mardin’in ve bölgemizin en temiz havasına sahip olan Yeşilli ilçesi festivallere konu olan kirazı ile dünyada meşhur olduğunu ifade eden Başkan Demir,” Ayrıca badem ağaçlarımızla de Mardin’de ön plana çıkıyoruz.

Eşsiz doğa güzellikleri ile ilkbaharda bütün fotoğraf severleri ilçemize davet ediyoruz. Bahar ayında bütün yerli yabancı turistleri ve doğaseverleri Nahrez bahçeleri, Kasri Hıdır köşkü, Yeşilli Gülizar yolu, Yeşil vadi bahçelerini görmeleri için Yeşilli ilçemize bekliyoruz. ”dedi.