Mardin’in Yeşilli ilçesinde bulunan Yeşil vadide sonbahar mevsimiyle birlikte doğaseverlere adeta kartpostallık bir manzara sunuyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hâkim olduğu ağaçlar, Yeşil vadiye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatırken, kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar da doğanın tadını çıkarıyor.

SONBAHARIN EŞSİZ GÜZELLİKLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Dünyaca meşhur festivallik kirazları ile anılan Yeşilli ilçesinde bulunan Yeşil vadi sonbaharda renklerin dans ettiği bir cennete dönüşüyor.

Sararmış yaprakların döküldüğü, kızıl tonlarının ağaçları süslediği parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, doğanın sakinleştirici atmosferinde huzurlu anlar geçiriyor. Vadide bulunan farklı ağaç türlerinin bir arada bulunduğu bu renk cümbüşü, görsel açıdan büyüleyici bir tablo oluşturuyor.

FOTOĞRAFÇILAR İÇİN DOĞAL PLATO OLUŞTURUYOR

Yeşil vadide sonbahardaki görsel şöleni, foto muhabiri ve fotoğraf sanatçısı Şehmus Edis’in objektifinden yansıyan doğanın muhteşem kartpostallık fotoğrafları ile gözler önüne serildi. Yeşil vadi yaklaşık 8 kilometrelik geniş alanları, sararmış yapraklarla kaplı yolları ve doğal yürüyüş yolları ile etrafındaki manzara, izleyenleri adeta masalsı bir dünyaya götürüyor. Bu eşsiz doğa manzarası, hem Yeşil vadiyi ı ziyaret eden vatandaşların hem de şehirde yaşayanların ilgisini çekiyor.

YEŞİL VADİ DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN İDEAL

Mardin’e 10 km uzaklıkta bulunan Yeşilli ilçesindeki Yeşil vadi, şehir hayatının hızlı temposundan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir oksijen deposu oluyor. Sonbaharın sunduğu huzur verici atmosferde yürüyüş yapan vatandaşlar, renklerin ve doğanın birleşimiyle kendilerini doğanın kollarında buluyor. Yeşil vadide yaşayanlar ve parkı ziyaret edenler, sonbaharın renkleriyle adeta birer kartpostalda yer alan anılar biriktiriyor.

BAŞKAN DEMİR, FOTOĞRAF SEVERLERİ YEŞİLLİ’YE DAVET ETTİ

Dünyaca meşhur festivallik kirazları ile anılan Yeşilli ilçesinde bulunan Yeşil vadi sonbaharda renklerin dans ettiği bir cennete dönüştüğünü belirten Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, doğa ve foto severleri Yeşilli ilçesine davet etti.

Demir” Mardin’e 10 km uzaklıkta bulunan Yeşilli ilçesindeki Yeşil vadi, şehir hayatının hızlı temposundan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir oksijen deposu oluyor. Sonbaharın sunduğu huzur verici atmosferde yürüyüş yapan vatandaşlar, renklerin ve doğanın birleşimiyle kendilerini doğanın kollarında bulabiliyor. Yeşilli doğası ve bitki örtüsü ile Mardin’in en yeşil ilçesi konumundadır. Kentsel dönüşüm projemizin bitmesi ile açılacak otelimizde yerli yabancı turistlerimizi ağılama imkanına kavuşacağız. İnşallah Yeşil vadi için hazırladığımız projelerle burasını cennet bahçelerine çevireceğiz” dedi.

YEŞİL VADİ HUZUR VERİYOR

Yeşil vadide doğa yürüyüşüne katılan Felek İder ise, Burada muhteşem bir doğa var. Ağaçlar adeta renk cümbüşüne dönüştü. Burası Oksijen deposu gibi. Fotoğraf severleri doğa severleri buraya bekliyoruz ”şeklinde konuştu