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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte içme suyu sorunu yaşanmaması amacıyla Mardin yolunda 4 bin 960 metre içme suyu şebekesi döşüyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, her geçen gün büyüyen ve gelişen kentte içme suyu sorunu yaşanmaması amacıyla projeler geliştiriyor.

Bu kapsamda çalışmalar yürüten DİSKİ ekipleri, Mardin yolunda 4 bin 960 metre içme suyu şebekesi, 7 vana, 3 vantuz, branşman ve vana oadası yapıyor.

Çalışmaları devam eden şebeke döşeme hattını inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, teknik ekipten bilgi aldı.

DİSKİ’nin kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde modern bir altyapı sistemi kurmak ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tutşi, şöyle konuştu:

“Hemşehrilerimize kaliteli içmesuyunu en yüksek standartlarda ulaştırmak için şehrimizde önemli altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehirciliğin en önemli kriterlerinden biri sahip olduğu altyapı hizmetlerinin kalitesidir. Biz de kadim şehrimize bu alanda önemli çalışmaların gerçekleştirilmesi adına işçimizden yöneticimize kadar seferberlik içerisinde çalışıyoruz.”