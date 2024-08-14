Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyelerinin bölgede gerçekleştirdikleri arkeolojik kazı çalışmalarında yeni bir buluş bilim dünyasına kazandırıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan haberde, Dicle Nehri yakınlarında yer alan Çemka Höyük’te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 12000 yıllık olduğu tahmin edilen mezar alanı bulunduğu duyuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş başkanlığında Çemka Höyük’te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında içinde 35 yaşlarında bir kadının gömülü olduğu mezar ortaya çıkarıldı.

Mezarda yer alan kadının, Neolitik toplumlarda önemli ruhani rol üstlenen bir şaman olabileceği tahmin ediliyor. Neolitik dönem ruhani uygulamalarını ortaya çıkaran 12000 yıllık mezarda yabani hayvan kemikleriyle birlikte bir kadına ait kalıntıların bulunması, kadının önemli bir ritüel ya da şamanik rolü olduğu tahmin ediliyor.

12 BİN YILLIK TARİH KESFEDİYORUZ Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar “Benzersiz Bir Keşif”Çemka Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve 12000 yıl öncesine tarihlenen mezarı sıra dışı ve benzersiz bir keşif olarak değerlendirdi. Özcoşar, “Üniversitemiz Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümündeki öğretim üyelerimiz bölgede gerçekleştirdikleri arkeolojik kazı çalışmalarıyla bilim dünyasına oldukça önemli buluşlar kazandırmaya devam ediyor. Çemka Höyük’te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ele geçirilen mezarda 25 ile 30 yaşlarında bir kadının kalıntılarına ulaşıldı. Bu keşif Neolitik toplumlarda kadınların merkezi ruhani rolünü göstermesi nedeniyle son derece önemlidir. Bölge arkeolojisine ışık tutacak kazı çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştiren öğretim üyelerimizi yürekten kutluyorum.” dedi