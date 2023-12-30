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Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Şeb-i Arûs etkinlikleri kapsamında ‘İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Vuslat ve Firak Çalıştayı’ düzenlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Yaşayan Diller Enstitüsü işbirliğinde yapılan düzenlenen ‘İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Vuslat ve Firak Çalıştayı’nda çok dilli ve çok kültürlü bir coğrafyanın konsantre hali olan Mardin’de Vuslat ve Firak mefhumları, imgeden gerçeğe ve geçmişten geleceğe uzanan bir seyirle işlendi.

Klasik ve modern eserlerdeki Vuslat ve Firak kavramlarının konuşulduğu çalıştayda Mardin Artuklu Üniversitesinden ve il dışından katılımcı hocalar Farsça, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice eserlerde Vuslat ve Firak mefhumlarını konuştu.

Açış konuşmaları ve paneliyle başlayan çalıştayda Edebiyatımızdan önemli isimlerinin bestelenmiş şiirlerinin çalındığı ney dinletisi icra edildi

‘İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Vuslat ve Firak Çalıştayı’ Vuslat ve Firak kavramlarının farklı yönleriyle ele alındığı farklı oturumlarla gün boyu devam etti.