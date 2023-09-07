Mardin Valiliği tarafından 2023 yılında il genelinde 500 bin ağaç fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin’de ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını belirterek; bu kapsamda kent genelinde 2023 yılı sonuna kadar 500 bin fidan dikimi gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirten Vali Akkoyun," Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğünün İl genelindeki diğer ilgili kurumlar ile yapılan protokol çerçevesinde yapımı devam eden şehir hastanesi başta olmak üzere sağlık tesisleri, okullar ve diğer kamu kuruluşlarının hizmet binaları çevresinde gerekli ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Bu alanlarda dikilen fidanlar Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır"dedi.

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri hemen çalışmalara başladığını kaydeden Akkoyun, açıklamasına şöyle devam etti ,"Artuklu ve Mazıdağı İlçelerinde 200 hektar alanda ağaçlandırma tesis çalışmaları, 250 hektarda alanda ağaçlandırma bakım çalışmaları, Savur ilçesi Başkavak mahallesinde 300 hektar alanda toprak muhafaza ve erozyon kontrol tesis çalışmaları, Midyat ve Mazıdağı ilçelerinde 200 hektar alanda ağaçlandırma rehabilitasyon tesis çalışmaları, bin 200 hektar alanda toprak muhafaza ve erozyon kontrol bakım çalışmaları ve ot alma ile çapa çalışmaları yapılmış olup bu alanlarda fidan dikimine başladı.

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ağaçlandırma seferberliği kapsamında arazi hazırlığı yaptığı alanlarda 300 bin fidan dikimi gerçekleştirecek ve buna ek olarak yapımı devam eden şehir hastanesi başta olmak üzere sağlık tesisleri, okullar ve diğer kamu kuruluşlarının hizmet binaları çevresinde de 200 bin fidan dikimi yapacak" açıklamasında bulundu.

