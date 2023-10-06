Mardin'in Yeşilli ilçesinde Zübeyde hanım anaokulunda 'Çılgın saç partisi ve defile' etkinliği büyük ilgi gördü.Şehmus EDİS(MARDİN İGFA)

Zübeyde hanım Anaokulu'nda etkinlikleri kapsamında 'Çılgın saç partisi ve defile' düzenlendi. Sınıf öğretmeni Canan Kaya ve diğer öğretmenler katkısıyla tüm öğrencilerin saçları farklı sitilde yapıldı, müzik eşliğinde ailelerinin karşısına çıktılar. Zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı çılgın saç partisi ailelerden de büyük alkış aldılar. Etkinlikte minik öğrenciler ile aileleri de keyifli anlar yaşadı.Zubeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen etkinliğe İlçe Millî Eğitim Müdür vekili Hıdır Bektaş Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Fatma Üstüner ve öğrenci velileri katıldı.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Fatma Üstüner, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Hıdır Bekdaş ve velilerimizin katılımıyla okulumuzda çılgın saç partisi etkinliği gerçekleştirildiklerini söyledi, Etkinliğin amacı bireylerin farklılıklarına saygı duyma konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Üstuner," Yaptığımız bu etkinlikte öğrencilerimizin velileri çocukların saçlarına yaratıcı modelleri vererek çocukların eğlenceli ve farklı bir gün geçirmesini sağladılar. Etkinliğimize katılım sağlayıp çocuklarımızın heyecanına ortak olan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Hıdır Bekdaş’a ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz"dedi.