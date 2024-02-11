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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Mardian MallAVM’de gençlerle bowling oynadı, kadınlara ise çiçek dağıttı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir belediye başkan aday Abdullah Erin seçim çalışması kapsamında alış veriş merkezinde gençlerle bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı görüntülerde, Erin yaptığı isabetli atışlarla gençlerden tam not aldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede ile gençlerin sorunlarını dinleyen Abdullah Erin, Gençlere yönelik gerek sosyal gerekse sportif alanında önemli projeler hazırladıklarını söyledi.

Gençlerimizin önünü açmak için onları istihdama kazandırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erin”, Mardin’in geleceği gençlerimize emanet edeceğiz. Öncelikle Mardin’in sorunlarını çözüp gençlerimizin eğitimlerine destek olacağız. Bizler her ilçemize özgü olarak hazırladığımız projelerle Mardin’in çehresini değiştirmeye hazırız. Çok yönlü yapımızla her alanı kapsayacak hizmetlerimizle Mardin’de çığır açacağımızı düşünüyorum.”dedi.

Daha sonra gençlerin talebini kırmayan Erin gençlerle birlikte bowling oynadı. AVM’de çalışan kadınlara da çicek dağıttı.