Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yaptığı bayrak asma çağrısına Midyat’tan anlamlı bir yanıt geldi. Midyat Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanyayla ilçe, kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı.MARDİN(İGFA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla cadde, sokak ve evler ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süslendi. Kampanyaya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Başkan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, dükkanlara Türk bayrağı hediye etti. Bayrakları iş yerlerine asan esnaflar, teröre karşı birlik mesajı verdi.

“BU BİR SİYASET DEĞİL, MİLLET MESELESİDİR”

Ziyaretlerde konuşan Belediye Başkanı Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Bağımsızlığımızın ve kardeşliğimizin simgesi olan şanlı Türk bayrağımızı esnafımıza takdim ettik. Her dükkânda dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız; birlik, inanç ve vatan sevgimizin ifadesidir. Bu bir siyaset değil, millet meselesidir. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla 86 milyonun ortak değeridir. Bu topraklarda artık silahlar değil kardeşlik konuşacak, fitne değil birlik yükselecek.”

“HAYDİ MİDYAT, ÇAĞRIYA HEP BİRLİKTE SES VERELİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına güçlü bir karşılık verdiklerini vurgulayan Şahin, tüm Midyatlıları bayrak kampanyasına destek vermeye davet ederek şöyle konuştu:

“Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Haydi Midyat, Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde ay yıldızlı bayrağımızı birlikte dalgalandıralım. Rabbim birliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin.”